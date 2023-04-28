《乘風破浪的姐姐4》（現名為《乘風2023》）將於5月5日開播，今（28日）在微博官方帳號率先釋出主題曲MV，由33位女星穿著紅色服裝出場走秀，而第一位亮相登場的是台灣女星賈靜雯，MV結尾的C位則由站在高台上的Ella（陳嘉樺）擔任。

《乘風2023》的微博官方帳號在今（28日）中午釋出主題曲MV，同時確定了本季節目的來賓陣容，由33位女星依序走秀出場，並一同演唱主題曲《風之所向》，雖然共同穿著紅色禮服，但每位所展現出的氣勢截然不同。

而33位來賓中，除了5位台灣女星賈靜雯、Ella、A-Lin（黃麗玲）、徐懷鈺、陳意涵，還有台灣觀眾較熟悉的香港視后蔡少芬、南韓女團f(x)台裔美籍成員Amber（劉逸雲）、南韓演員秋瓷炫、大陸綜藝一姐謝娜等。

此外，大陸男星韓庚老婆盧靖姍，以及鋼琴家郎朗的德籍妻子吉娜愛麗絲（Gina Alice）也參戰，本季還網羅各國歌手，包含日本的美依禮芽（MARiA）、俄羅斯的卡捷琳娜（凱麗）、越南的芝芙、美國的唐伯虎（Annie），期望來賓們擦出更多的火花。