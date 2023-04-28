由於今年銀行信用卡業務成長強勁，金融股手續費收入可望有亮點；前2月刷卡前3名的銀行包括：國泰金(2882)旗下國泰世華，中信金(2891)旗下中信銀，以及玉山金(2884)旗下玉山銀。

匯豐銀行消金部資深副總黃至弘表示，今年前2月匯豐的旅人卡而卡金額也是2位數的年增。匯豐繼花旗、星展之後成為國內第三間發放哩程卡的銀行，其中旅人御璽卡能兌換長榮、華航、新加坡、國泰/國泰港龍、哥倫比亞航空等15間以上航空哩程。獲得出國旅遊客戶的青睞。

黃至弘指出，台灣人愛儲蓄，據統計，2023年的國人存款金額已達到28兆元新台幣，相當於過去20年，每一年台灣人的存款都增加了1兆元，而外銀的存款結構中，有一半是外幣存款。所以當一解封，國人無論是國內消費或是海外消費的金額就出現了猛爆性成長。

而時序進入報稅季，銀行也相繼推出信用卡繳稅。合庫銀行表示使用信用卡繳稅不僅免手續費、能分期、享回饋，更可延後付款，合庫銀行今年特別針對指定信用卡祭出優質回饋，推出刷卡繳稅2種優惠：一次付清最高享0.38%現金回饋，或選擇最高12期分期0利率；另外使用台灣Pay繳納再享加碼優惠並可參加抽獎。

台新銀行除信用卡外，民眾使用Richart APP、台新行動銀行及台新Pay，一樣能便利繳稅，同時享專屬優惠好康，回補失血荷包。舉例來說，新申辦Richart帳戶轉帳繳稅，最高可拿15%現金回饋，若選擇使用台新行動銀行APP繳稅，也有機會抽中LINE POINTS 1萬點。民眾於5月1日至6月30日首次於台新Pay綁定台新信用卡，並至7-ELEVEN或全家便利商店任刷一筆代收費用(不含菸酒交易)且完成登錄，即可享價值新台幣30元的點數回饋(限前30,000名)。