雪管處暑期小小解說員培訓營將登場，召募學生參加。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處將於7月3日至6日，在汶水遊客中心辦理暑期小小解說員培訓活動，雪管處歡迎熱愛自然、有服務熱誠的5至8年級學生報名參加。

雪霸國家公園擁有豐富的自然資源，每年吸引近百萬的遊客到訪，各遊客中心都有提供遊客探索國家公園的解說服務。雪管處在暑假期間推出這項活動，提供5至8年級學生優質的培訓機會及完善的服務場所，讓年輕學子能在服務中建立自信、樂在服務。

雪管處強調，近年來國內的教育除了智能的學習，也鼓勵年輕學子藉由公益行動的參與，培養生命多元價值觀，啟發人文關懷的精神；藉由服務的過程中不斷學習成長，達到利己利人的愉快學習，培養積極正向的健全人格。

雪管處表示，培訓營能提供學童彼此分享、交流的機會，能為暑期生活帶來特別的體驗。營隊活動內容包含認識國家公園豐富的自然資源、特殊動植物、泰雅族文化的探索、解說技巧的練習、雪見遊憩區的實地踏查及訓練結束後提供遊客解說服務的機會。