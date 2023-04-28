台南市東門陸橋從去年12月27日起，配合鐵路地下化工程施作將封閉至今年的8月18日，封橋期間連帶影響周邊商家商機，隨著陸橋解封倒數100天，在施工廠商贊助採購鳳梨下，東區區公所聯合東門陸橋周邊商家推出消費滿500元送鳳梨，盼吸引民眾多多消費，展望店家接下來生意都能旺旺來。

東區區長顏能通指出，東門陸橋去年底封閉以來，陸橋兩側商家多反映生意受影響，現在已慢慢回流，今天正好是陸橋解封倒數100天，推出消費滿額送鳳梨的活動，展望未來「旺旺來」的寓意。他說，此次由施工廠商採購2500顆鳳梨，分給陸橋兩側27個店家與鄰近廟宇、教會等。

市長黃偉哲指出，東門陸橋為市區重要東西向要道，目前配合鐵路地下化工程施作，封閉陸橋影響周邊商機發展，感謝施工廠商贊助這次活動的鳳梨，盼與社區共同努力，也希望鐵路地下化工程盡快完工，讓東區繁榮往前邁開大步。

他強調，此次「東門購旺旺來」行銷活動，主要目標是促進在地消費及提升地方商機，同時以實際行動支持農友，因此，以當季台南鳳梨融合在地店家及民間資源，公私協力推動產業經濟。