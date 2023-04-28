長安醫院骨科醫師趙子鎔（右1）指出，高黏度脊椎骨水泥不僅治療效果佳，而且更安全可靠，吳阿嬤經過骨水泥椎體成形術治療，疼痛顯著改善，並能下床走動。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

76歲吳阿嬤日前拜拜不慎跌倒導致左側臀部疼痛及鼠蹊部不適，起初診斷為骨盆骨折，在家臥床休息2周後仍未改善，經骨盆攝影及脊椎X光檢查發現她是脊椎壓迫性骨折，而非骨盆骨折，幸採用骨水泥椎體成形術治療後，吳阿嬤的疼痛獲得明顯改善，恢復行走能力。

長安醫院骨科醫師趙子鎔指出，隨著年紀增長或女性停經後，骨質密度容易降低，若不慎跌倒或搬重物，便容易發生脊椎壓迫性骨折，常見症狀包括下背疼痛，也有人會出現臀部、腹部或大腿疼痛的現象。

趙子鎔說明，骨水泥椎體成形術是在X光影像導引下，將骨水泥注入脊椎骨折處，待骨水泥硬化後即可提供脊椎足夠的穩定性和強度；使用骨水泥能夠有效地減輕患者的疼痛，並且縮短患者的康復期，且脊椎骨水泥符合健保給付規範，適用於經過4周保守治療仍持續背痛的胸腰椎骨折患者。

趙子鎔表示，脊椎壓迫性骨折常見的治療方式是臥床平躺，大約2至4周時間疼痛即可緩解，但吳阿嬤的疼痛持續超過2周並未好轉，因此考慮更進一步的治療方式。針對病情嚴重的患者，高黏度脊椎骨水泥是更好的選擇，不僅治療效果更佳，而且更安全可靠，吳阿嬤經過骨水泥椎體成形術治療，疼痛顯著改善，並能下床走動。

趙子鎔也強調，長者骨頭較脆弱、不禁摔，要防止脊椎壓迫性骨折發生，居家環境應該要有防滑措施，走路時可使用輔具避免跌倒，同時建議年輕人從現在開始存骨本，多運動、曬太陽並補充維生素D等，延緩骨質流失，才是最佳的解決之策。