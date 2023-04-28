5月為桐花盛開季節，桃園市辦理2023客家桐花祭，4月23日至5月7日以「遊尞桐花庄」為主題，推出系列活動，邀請民眾來桃園欣賞5月雪盛開。只是卻被發現，開幕現場的桐花裝飾少了花蕊，宛如變成俗稱「雞蛋花」的緬梔花，讓民眾看傻眼。桃園市客家局回應，此為印刷瑕疵，將檢討作業流程，避免類似情況再發生。

今年桃園客家桐花祭與大溪、楊梅、龍潭、蘆竹、龜山等5區在地社團合作，4月26日至5月7日間推出5條小旅行，此外市內還有許多賞桐點，包括龍潭三坑鐵馬道、小粗坑古道，龜山羊稠坑步道、大坑桐花步道，大溪打鐵寮古道、大艽芎古道與齋明寺古道等，邀請民眾呼朋引伴來賞「桐雪」，體驗自然人文風光。

日前桃園客家桐花祭在桃園客家文化館熱鬧開幕，卻被發現舞台上方與兩側的油桐花裝飾似乎怪怪的，白色花瓣與漸層黃色的紋路中間，油桐花的花蕊竟「被消失」，變成雞蛋花，讓民眾傻眼直呼「改名雞蛋花祭？」

市議員劉熒隆認為，客家局辦理桐花祭行之有年，而桐花正是這場活動的重要圖騰，針對活動現場布置應改進並多加注意；市議員徐玉樹表示，客家局同仁皆有辦理桐花季經驗，設計與整合後推出活動，還出現此問題，非常不應該，接下來將舉辦大型活動世客博，難免會令人擔心，盼應謹慎一點；市議員張肇良也說，2023世界客家博覽會將於今年8月登場，提醒客家局同仁應謹慎行事，避免出現類似狀況。

對此，客家局說明，桐花祭承辦廠商在選用桐花圖片時，確實是使用油桐花的圖片，只是在印刷輸出過程中，因故出現瑕疵，紅色花蕊並未顯現出來，因此造成外界對桐花祭活動意象產生疑慮，客家局後續將檢討作業流程，避免相似情況再次發生。