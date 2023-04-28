隨著夏天即將到來，每個人運勢都將出現變化，《小鐵星座》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、牡羊座、雙子座、水瓶座在初夏前將會非常順利，不僅在事業上在貴人的幫助下求職能順利，更在職場中有良好表現獲得老闆器重，進而升職加薪。另外生意方面也能夠生意興隆，成為人生勝利組。

▍巨蟹座

巨蟹座在今年春季事業運將會爆棚，不僅求職順利也容易遇到貴人，進入夏季前可能會有一些變動，即便跳槽也會越換越好，只要有想法，並且付出行動，基本上都能夠心想事成。巨蟹座在這段時間能力容易受到老闆賞識，並會交付一些任務給他們處理，只要勇敢一點將能表現亮眼。

▍金牛座

金牛座向來低調，總是腳踏實地努力打拚，而在春末時期，金牛座會更加努力去實現自己人生目標，並且獲得成功後也不需要別人的掌聲，因為他們知道這是自己努力所換來的，所以在他們的人生道路上，沒有任何困難可阻擋他們的進步。另外在入夏前，木星將會帶來好運讓金牛座的職場生涯特別順利，並能大放光彩取得好成績。

▍牡羊座

牡羊座在入夏前將迎來新的機會，可嘗試和以前不同領域的工作或者創業都會有新的發展，即便是遇到挫折也別害怕失敗，只要勇敢面對將會獲得貴人前來幫助解決問題，最終能有完美結局。而這個挫折也會證明他們的能力，並且受到老闆器重，給予許多表現機會，只要好好把握便能脫穎而出，進而升職加薪。

▍雙子座

雙子座天生聰明，且遇到事情時反應特別快，總能夠想到解決方法，而這樣的個性讓他們在入夏前受到幸運女神眷顧，職場上將非常順利，也能夠熱愛自己工作，並在擅長的領域發光發熱，即便是加班也感受到很輕鬆自在，不僅工作效率良好，更能獲得升職機會。

▍水瓶座

水瓶座在入夏前受到木星、土星順行的影響，在職場上將會非常幸運，即便是在商場購物也可能遇到前同事介紹好的工作給他們。不僅如此，在工作上將迎來貴人相助，做任何事都能順利進行，更能獲得上級認可並擔任重要的角色，最後順利升職加薪。另外處於創業期的水瓶座能夠生意興隆，只要用積極的態度去面對工作，就可成為人生勝利組。