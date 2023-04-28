1.聯發科受消費性電子產品市況低迷，客戶端持續進行庫存調整下，第一季淨利季減8.8%、年減49.4%，逼近腰斬；單季每股獲利10.64元，為近9季新低，單季毛利率回落到48%。

2.聯發科釋出第二季財測保守，主要反應客戶對於市場需求的謹慎展望。預期第二季營收落在918億至995億之間，與第一季相比，約下降4%至成長4%，與去年同期相比，約減少41%至36%；營業毛利率預估將為47.0%±1.5%。

3.聯發科觀察，客戶及通路的庫存已持續下降，但部分消費性電子產品如手機的消費動能仍低於預期，預期2023年全球智慧型手機出貨量將進一步下滑至11億支。

4.智慧裝置平台多元化產品布局展現韌性，是聯發科第一季表現較好的營收類別，主要來自電視、寬頻產品及平板電腦帶動。WiFi 7產品部分，聯發科已取得多項高階路由器及高階筆記型電腦的產品導入。

5.聯發科電源管理IC產品線因客戶在多數應用皆持續調整庫存，僅PC需求在去年第四季明顯放緩後有些回升，預期整體電源管理 IC 的需求在第二季將維持穩定。

6.聯發科展望下半年，由於終端市場需求的能見度仍然有限，現階段難以提供明確的數字，但隨著產業鏈庫存逐漸下降，下半年營收有望改善。

7.聯發科過去幾年既有的車用產品已展示強勁的成長，透過Dimensity Auto平台加大車用電子布局與投資，同時與產業夥伴密切合作，以加速未來的成長。

8.聯發科認為「逐底競爭」(racing to the bottom)式的價格不是有效的策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率。另外，價格競爭多發生在入門機款市場，聯發科採取在市占率、營收及獲利間取得平衡的策略，而非僅專注價格競爭。

9.聯發科重申股利政策，今年每股配息新台幣76元，以4月28日收盤價計算，現金殖利率高達11.4%左右，並計畫將常態現金股利改為半年配。

10.聯發科今年營業費用的降幅目標為中個位數百分比。