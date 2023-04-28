十銓Q1品牌DRAM占比達27%、Flash產品達31%，電競、行動週邊等策略性產品占41%，相較去年第一季DRAM、Flash及策略性產品占比明顯變化，十銓面對記憶體市況不佳，彈性調整產品結構，亦持續投入資源在品牌行銷推廣上，藉以提升品牌忠誠並穩固市占。
由於記憶體供過於求的情況尚未緩解，下半年記憶體展望仍不明朗是否逐步改善尚待觀察。十銓認為DDR4與DDR5價差拉近，有利於DDR5滲透率進一步提升，早已加強DDR5生產技術及產能，待產業動能重啟及應用發酵。
十銓(4967)公布今年第一季營運報告，首季合併營收達15.70億元，單季稅前淨損0.38億元，稅後淨損0.38億元，每股虧損0.54元，受到傳統淡季及全球供應鏈仍在庫存調整，PC/NB等消費性電子產品需求持續低迷不利因素影響，加上Q1提列存貨跌價損失，導致單季營運虧損。十銓看好未來資料中心及伺服器等拉貨動能，積極開發新產品及開拓新市場。
十銓Q1品牌DRAM占比達27%、Flash產品達31%，電競、行動週邊等策略性產品占41%，相較去年第一季DRAM、Flash及策略性產品占比明顯變化，十銓面對記憶體市況不佳，彈性調整產品結構，亦持續投入資源在品牌行銷推廣上，藉以提升品牌忠誠並穩固市占。
由於記憶體供過於求的情況尚未緩解，下半年記憶體展望仍不明朗是否逐步改善尚待觀察。十銓認為DDR4與DDR5價差拉近，有利於DDR5滲透率進一步提升，早已加強DDR5生產技術及產能，待產業動能重啟及應用發酵。
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