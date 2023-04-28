新竹縣一輛特斯拉汽車，昨天墜入「豐采520」建案邊的天坑，新竹縣長楊文科表示獲報後，已立即勒令該工地停工，後續將徹底調查。立委邱顯智質疑，楊看起來雷厲風行，實際上如果不是新竹縣政府縱容，豐采520周邊有辦法坍塌5次嗎？楊文科不要再放水復工。

邱顯智指出，2019年6月22日，新竹縣竹北市莊敬六街和勝利二路交叉口局部出現微幅沉陷；2022年6月14日，新竹縣竹北市勝利二路道路下陷，出現長約3.42公尺、6公尺寬的路面下陷，筆直馬路變成波浪狀；2022年7月31日，位於竹北市五福宮前的勝利二路出現路面塌陷的坑洞長10公尺、寬3公尺，一輛停放路邊小貨車也掉入坑洞內，洞坑內管線也全斷落。

邱顯智補充，2022年8月1日楊文科勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，要求建案相關單位提出限期改善計畫。但是，2022年8月24日，新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁的勝利二路，因地下水流動、自來水管漏水，造成路面又坍塌，面積長約10公尺、深度10公尺。

邱顯智說明，2023年1月12日，停工半年後，新竹縣政府工務處原本已經發文核准復工。然而2023年1月13日勝利二路路基再次塌陷，出現長、寬50公分的孔洞，新竹縣工務處只好表示，未改善之前不會同意全面復工，直至2023年2月底，新竹縣政府工務處終於同意復工。不過2個月，4月27日又出現天坑。

邱顯智解釋，這樣的工程品質，當初卻還透過都市計畫變更，豐采520由原本13層樓解壓縮成35層樓，更開挖25.8米，每日抽水量2萬立方米，換算開挖10天就是20萬立方米的水，可能造成地層下陷問題。

邱顯智指出，豐采520於2017年、2018年召開的2次環評會議，都有周邊居民組成自救會，為了安全而表示抗議，當初的環評到底有沒有問題？這是值得追究的。

邱顯智補充，2015年10月24至26日，豐邑建設在竹北市的「浩瀚一品」建案工地，三天內連續發生3次崩塌。期間25日更因為大面積模板、土石坍塌，讓工地變成一個深達5層樓，如同一個足球場大小的超級大坑洞。當時楊文科同樣表示認為事態嚴重，「第一時間就趕到現場」。

邱顯智表示，面對這種草菅人命的惡劣建商，楊文科卻只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。理由或許很簡單。2022年9月楊文科被爆出位於竹北市光明六路東二段的競選總部，前身是豐邑建設建案「TECH PARK」的接待中心。楊文科的說法是，競選總部的空間是向豐邑建設租用的。

邱顯智質疑，既然是租用的，楊應該解釋清楚，有沒有付給豐邑建設租金？有沒有相關的明細？還是接受豐邑的實物捐贈？有沒有如實申報？

邱顯智說明，事實上，建築法第58條規定，建築物在施工中有危害公共安全或妨礙公共交通的情事時，地方政府主管機關除了勒令停工或修改，必要時，得強制拆除。楊文科恐怕不是因為不知道怎麼治豐邑，而是根本不想治豐邑。