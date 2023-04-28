Y10連開案示意圖。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

O13連開案示意圖。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

Y10連開案基地位置。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

O13連開案基地位置。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄Y10（民族）土地聯合開發案今日正式招商，高市府捷運局上午於寒軒國際飯店舉辦Y10、O13（大東）聯開案說明會，吸引約60家廠商出席。高副市長林欽榮指出，2開發案正式宣布高雄邁入捷運時代，發展捷運聯合開發生活型態。捷運局指出，2聯開案均為興建黃線財源，Y10盼能吸引投資約85億元，9月20日截止收件、O13預估投資約97億元，9月14日截止。

今日Y10聯開案正式上線招商，捷運局為此舉辦聯開案招商說明會，而今年初曾流標的O13聯開案再高市府重新根據大環境重新調整招標內容，也一併在說明會中提及，因Y10、O13為捷運黃線建設財源，捷運局釋出許多誘因，吸引約60個營造公司、金融業者、不動產投資顧問公司等投資者參加。

Y10聯開案基地位於南側臨鐵道二街，東側接九如二路13巷，面積約2298坪，周邊鄰近綠廊道、台鐵民族車站以及高雄車站、高醫、科工館，又有高醫、吉林、長明等商圈，生活機能便利，可規畫住宅兼生活零售、餐飲，強化生活支援服務機能，預計投資約85.14億。

O13基地位處大東捷運站1號出入口，面積約3602坪，鄰9.3公頃大東公園及大東文化藝術中心，周邊還有鳳山、大東醫院、鳳山車站、區公所以及國小，交通及生活機能佳，盼能招商引資約97.03億元。

在招商條件方面，Y10地主（市府）地主最低分配比例為31％，分期分區開發機制限1期整體開發；O13地主比例為30％，可分至多2期，並取消權利價值權利金制度，投資人不需要往後分期購買市府占有部分，減輕減輕投資人初期資金與不動產去化壓力。2案均將鑑價基準日調整為建照領得日，能降低不確定性。O13、Y10收件分別於9月14、20日截止。

林欽榮指出，2聯開案代表高雄正式邁入「捷運時代」，市長陳其邁就任前，高雄捷運總長度為56公里，就任後要求四線齊發，推動捷運路網建設，預計今年底能增加10公里，2030年必達成114公里，相當於114個捷運站。

林欽榮指出，2021年完成O4（舊市議會）得標，現正施工中；根據主計總處調查，現今營建物價指數趨於緩和，非常有信心捲土重來，歡迎當地、外地投資業者前來投標。高雄慢慢走入真正的捷運世代，捷運聯合開發是必然城市型式，每個捷運站都是每個城市節點重要核心。