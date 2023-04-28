首場國際慢食論壇今天在台東縣政府大禮堂登場，來自義大利、菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食代表，帶來世界各地的慢食推動經驗，台東在地慢食實踐者也共同交流激盪。台東縣副縣長王志輝表示，今年慢食節「晨食餐桌」將於4月29、30日在台東森林公園舉行，歡迎鄉親及遊客踴躍參加。

國際慢食論壇今天在台東縣政府登場，台東慢食節將於4月29、30日在台東森林公園舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全球風行至今30餘年的慢食運動，起源於義大利，在台東推動已超過十年。在每年春、秋季舉辦的「台東慢食節」裡，民眾及遊客進一步在生活中關注食材來源、實踐環保減塑，用傳統食材在當代說出新故事，活動不但吸引許多觀光遊客的參與，也改變台東的餐飲文化。

台東縣政府特別在今年第1場慢食節前夕，邀請7位國際慢食運動倡議者，與在地慢食實踐者同台激盪交流，以「從節慶到日常， 從傳統到當代」為論壇主題，探討「傳統飲食文化如何透過慢食運動在當代社會中實踐？國際慢食運動如何透過公民的多元參與及社群力量，在世界角落遍地開花？」等議題，希望持續走向國際、鏈結南島文化。

國際慢食論壇今天在台東縣政府登場，台東慢食節將於4月29、30日在台東森林公園舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

農業處長許家豪說明，2023台東慢食國際論壇28日上午9時展開，活動現場備有同步即時口譯服務，首先由來自義大利國際慢食總部的Andrea Amato與 Daniel Cruse，帶大家認識慢食從義大利擴展到全球的過程，並分享慢食運動最經典的美味方舟 (Ark of Taste) 與慢食衛戍 (Slow Food Presidia) 計畫。

響應 2023 國際小米年，印度代表 Aruna Tirkey 以印度賈坎德邦的小米廚房為起點，分享印度當地慢食節的經驗。另馬來西亞代表Nazlina Spice Station由地方特色飲食切入，從叻沙（Laksa）來談檳城的飲食文化保存。

而台東在地代表布農族的 ibu istanda takiscibanan，向國際分享海端鄉崁頂部落復育小米的歷程；津和堂執行長郭麗津則完整述說慢食在台東耕耘十年的經驗與未來願景。

與會的國際講者將於29、30日兩天參加在台東森林公園舉辦的台東慢食節「晨食餐桌」，並於30日活動現場示範製作印度原住民與菲律賓原住民的傳統早餐，活動免費入場，歡迎民眾共襄盛舉。歡迎參考論壇手冊全文下載網站（https://reurl.cc/pL0XvZ）、及台東慢食節相關資訊 （https://www.facebook.com/SlowFoodTaitung/）。