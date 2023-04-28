為營造友善育兒的職場環境，並鼓勵父母共同陪伴子女成長，性別工作平等法規定，受僱滿6個月以上，撫育3歲以下子女，並經雇主同意育嬰留職停薪的勞工，即可依規定繼續參加勞工保險及就業保險。又為減輕雇主及被保險人負擔，勞工育嬰續保期間，原由雇主負擔之70％保險費，不須繳納，由政府補助；被保險人應負擔之20％保險費，可依其意願選擇遞延3年繳納。

為簡政便民，勞保局已將育嬰津貼及育嬰續保兩張申請書表合一，投保單位只要填具「育嬰留職停薪津貼及續保申請書」即可同時為員工申請津貼及續保。除了紙本申報以外，「勞保局e化服務系統」亦可線上申報育嬰續保，簡單、快速又便利，投保單位可多加利用。

根據統計資料顯示，2022年申請育嬰續保人數為8.7萬人，較2021年度（7.9萬人）成長約8千人，其中男性申請比率由19.74％成長至24.66％，顯示我國隨著性別平權觀念推廣，養育分工觀念已逐漸改變，更多父母選擇共同分擔子女照顧責任，並透過申請育嬰續保，讓保障延續育兒更安心。