鑽石生技董事長為路孔明，公司目前實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資公司。111年度稅前盈餘8.81億元、112年度首季稅前盈餘虧損2,704萬，每股盈餘111年度1.26元、112年首季每股虧損0.04元。

《半導體》聯電Q1獲利近5季低 每股賺1.31元符預期
《證交所》泰山開完重訊 證交所重罰250萬元違約金
台達電Q1營收、獲利 創歷年同期新高
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