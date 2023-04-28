鑽石生技董事長為路孔明，公司目前實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資公司。111年度稅前盈餘8.81億元、112年度首季稅前盈餘虧損2,704萬，每股盈餘111年度1.26元、112年首季每股虧損0.04元。
5月首發 證交所將審議鑽石生技上市案
證交所預計5月3日召開有價證券上市審議委員會，將審議鑽石生技（6901）股票上市案。鑽石生技4月28日在興櫃成交價84.8元，上漲2.45％，收盤均價為84.79元。
證交所預計5月3日召開有價證券上市審議委員會，將審議鑽石生技（6901）股票上市案。鑽石生技4月28日在興櫃成交價84.8元，上漲2.45％，收盤均價為84.79元。
鑽石生技董事長為路孔明，公司目前實收資本額為63.5億元，主要產品為創業投資公司。111年度稅前盈餘8.81億元、112年度首季稅前盈餘虧損2,704萬，每股盈餘111年度1.26元、112年首季每股虧損0.04元。
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