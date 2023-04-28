高市衛生局於本月11日接獲食藥署通報，美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經深入調查評估，推測與市售冷凍草莓有關，衛生局接獲通報後，啟動聯合稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，並責令業者預防性下架，經查驗、抽樣5批同類產品，28日接獲通知其中1批產品驗出A型肝炎病毒陽性。衛生局表示，目前疫調結果尚無台灣人因此染疫。

高市衛生局11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經查與市售冷凍草莓有關，立即稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，經過多日檢驗，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）帶有A型肝炎病毒陽性。

好市多近期報驗同類產品，成分為藍莓＋黑莓＋覆盆莓，鋪貨全台各分店門市銷售，衛生局已責請全台賣場自主性預防下架53186.85公斤 ，抽驗不合格產品於2023年1月19日進口，目前待銷毀203包，共367.43公斤。

該批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局並已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測，另依法全面下架並銷毀。衛生局今日到場再度稽查，確認目前通路已無銷售該產品，並呼籲民眾及食品業者暫停使用。如已經購買該品項的消費者，可持會員卡及該項產品至賣場辦理退貨或撥打好市多客服專線449-9909（手機請先撥02）詢問相關事宜，並將主動發簡訊提醒消費者，請各級醫療院所加強通報，進行健康監測。

衛生局呼籲，民眾及食品業者暫停使用該產品，食品業者如有使用該批原料依食安法第7條規定食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並於食品業者登錄平台或各縣市衛生局線上通報。

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

衛生局表示，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢；針對已購買該批莓果的民眾，發出簡訊提醒。請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。