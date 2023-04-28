中國大陸外交部發言人毛寧28日主持例行記者會。有記者提問，根據報導，韓國總統尹錫悅27日在美國國會發表演講稱，在過去的一個世紀裡，美國直面威脅自由的挑戰，引領捍衛自由，美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中突破中共軍隊12萬人的人海戰術，取得了奇蹟般的成果。對此毛寧引述當年美國國務卿艾奇遜的話，稱長津湖戰役為「美國歷史上路程最長的敗退」。

毛寧表示，她注意到韓國領導人發表演講的相關內容。關於抗美援朝戰爭（韓戰），想強調的是，抗美援朝戰爭的偉大勝利，對中國和世界都有著重大而深遠的意義。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家，任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、擴張侵略，必將碰得頭破血流。希望有關國家多做有利於世界和平和發展的事情，不要重蹈覆轍。

毛寧說，關於長津湖戰役，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第八集團軍司令沃克中將也在混亂中翻車身亡。美國國務卿艾奇遜稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。