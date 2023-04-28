新竹縣北埔鄉在2020年適逢大隘連庄輪值舉辦中元義民節祭典，當時鄉公所以小豬撲滿為靈感，發起撲滿神豬活動，為回應當年各團體熱情參與，今年2023北埔中元藝民祭活動將擴大舉辦，截至目前已有52個單位認養，豢養期間自5月1日起至8月26日止，於豢養期滿後，將邀集全台各地認養單位帶著認養的神豬們回到北埔，一起參加北埔藝民祭繞境踩街、打料的熱鬧活動。

北埔中元藝民節，是北埔鄉長莊明增於2020年時所發想的藝文活動，由於辦公桌上有擺放小豬撲滿的習慣，當時以此為靈感，融合傳統與創新，發起用撲滿神豬，辦理與傳統神豬賽之中「領調」、「繞境」、「打料」和「普施」等活動，當年活動大獲成功，讓當年的藝民祭祭典活動熱鬧非凡。

為回應各機關團體以及鄉親們的熱情參與，今年2023北埔中元藝民祭活動將擴大舉辦。活動發布後，認養單位即非常踴躍參與認養，從北台灣的立法院到南台灣的屏東縣南州地區農會都有單位來參與，今年的神豬撲滿將遍布全台各地區新竹縣其他12鄉鎮市長也不落人後，共襄盛舉，屆時13鄉鎮的神豬撲滿，在祭典活動上一較高下。

目前已有52個單位認養神豬撲滿，豢養期間5月1日起至8月26日止，期間鄉公所將安排人員至各認養地點替神豬撲滿秤重。並於豢養期滿，邀集全台各地認養單位帶著認養的神豬們回到北埔。本次神豬撲滿認養活動，首次增加競賽項目，競賽項目分3組，分別為進場創意賞、傳統重量賞及公益貢獻賞，由主辦單位聘請評審委員選出各組前4名，頒發獎勵金。

此外，北埔鄉公所亦首次推出年度文化護照活動，歡迎全國民眾在活動期間至北埔遊客服務中心（鄧南光影像紀念館）或於上班期間至該所索取文化護照集點活動卡，就可以進一步了解北埔鄉1年4季所舉行的各式精采文化藝術活動，也可以下載北埔印象APP，於活動現場掃描活動QR code，就可以參加集點送好禮。