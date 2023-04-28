近年來國內產業面臨疫情衝擊及永續發展等議題，企業數位化及創新成為首要議題，為協助企業加速轉型升級，強化反應市場變化的韌性，臺中市政府經濟發展局特別邀集數位發展部數位產業署、經濟部工業局等產、官、學界代表，於112年5月17日(三)上午9時30分至下午4時20分在臺中市政府新市政大樓4樓集會堂舉辦「邁向卓越-隱形冠軍名人堂」產業論壇，線上報名期限自即日起至5月12日止，機會難得，歡迎踴躍參加。

經發局長張峯源表示，臺中是國內精密機械、工具機及其零組件廠的大本營，具有全球密度最高的精密機械產業聚落，更是隱形冠軍的發展基地，六大產業從工具機、手工具、木工機械到自行車、航太、光電面板等皆是臥虎藏龍。近年受到中美貿易戰、疫情及烏俄戰爭等影響，導致全球供應鏈重組，加速企業面臨數位轉型與產業升級與需求，隨著國際環境相關法令的規範及供應鏈廠商、國內金融法規等要求，也帶來永續發展與淨零潮流的挑戰，本次論壇匯聚產、官、學重量級代表，透過實戰經驗分享，引領企業邁向永續經營之路。

經發局說明，本次論壇由數位發展部數位發展署署長呂正華、經濟部工業局副局長楊志清從國家產業發展角度提供政策指引，並邀請東海大學產業趨勢分析專家王鳳奎教授與三鋒機器、速聯集團、康淳科技、網聯科技、精呈科技、哈伯精密、精勤精機及源潤豐鑄造等8家臺中在地隱形冠軍企業代表共同分享產業轉型與永續發展的布局。

想了解隱形冠軍企業如何持續升級蛻變，競逐全球領先地位，掌握轉型契機，一定不能錯過本次論壇精彩分享，線上報名：https://reurl.cc/qkAzKq ，或洽臺中市政府經濟發展局盧小姐/江小姐04-22289111分機31136/31120。