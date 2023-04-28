KTV上廁所包包亂放 被街友盯上趁機摸走

台北市中正一分局博愛路派出所日前接獲陸姓民眾報案，稱其稍早在KTV消費，離開前包包在KTV一樓大廳不見，趕緊報案請警方協助。員警獲報後立即調閱監視器，發現是一名手持枴杖的男子所竊取，順利逮獲徐嫌並起獲所竊取的包包，全案詢後依竊盜罪移請臺灣臺北地檢署偵辦。

警方調查，徐姓犯嫌是名街友居無定所，並在KTV周邊閒晃時正巧看到被害人消費完欲離場時，因尿急隨手將包包放置在KTV的一樓大廳沙發上，且無人看管，便趁機摸進去竊取並在大廳外人行道翻找有無有價值物品或現金，待被害人上完廁所後，嫌疑人早就遠走高飛。

警方調閱監視器發現，徐嫌竊取包包內現金後即搭乘計程車離開，並在離KTV不遠的和平醫院附近下車，警方確認後立即前往和平醫院周邊搜查，果真逮到尚未走遠的徐姓犯嫌，並在附近的草叢起獲徐嫌所棄置的包包。徐嫌表示，自己因無業，一時貪念才下手行竊，以為四下無人，殊不知一舉一動皆被監視器錄了下來，這才悔不當初。

中正第一分局呼籲，民眾在公共場所時應妥善保管個人物品，切勿因圖一時方便隨意放置，以免成為有心人士下手目標。