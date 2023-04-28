研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，今年雖然受到全球高通膨及中國不確定因素等挑戰，不過，公司在歐美市場仍維持健康動能，主要受惠大型專案出貨挹注，帶動首季營收、獲利同創歷史次高紀錄。

研華首季合併營收173.96億元，較去年同期成長8％，若以美元表達，研華首季營收5.71億美元，年對年微幅衰退1％。營業毛利69.11億元，毛利率39.7％，合併稅後淨利29.59億元，年增率15％，首季EPS 3.8元。

而在接單方面，研華首季整體接單／出貨比值（B/B Ratio）為0.82；三大區域BB值部分，歐洲及北美市場動能略為趨緩，中國大陸市場BB值則趨近1倍，為解封後首度增溫，將持續關注後續復甦力道。估計隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

展望第二季，研華年初已啟動下階段全球化轉型，首波於北美、日本、東南亞等重要據點強化投資、擴大共創；北美新總部也在4月正式開工動土，為下階段成長奠基。

同時，在全球能源轉型趨勢下，研華也積極接軌國際，研議具體時程路徑以響應生物多樣性承諾及不毀林承諾。外部市場機會方面，研華透過Sector Driven策略集結並對準新能源商機，於再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、iEMS智慧節能系統等應用領域取得先機，整體營運預期將有逐季成長表現

以區域別而言，研華今年首季以北亞市場及歐洲市場表現最佳，年對年分別成長18％及13％，而北亞市場中，則以日本市場表現最為強勁，年對年成長近4成。中國大陸市場因解封干擾及庫存調節尚未結束，首季表現仍顯疲弱；台灣及新興市場則受去年基期偏高影響，營收表現呈雙位數年減。

各事業群表現方面，以產業雲暨影像科技事業群（ICVG）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）表現最佳，年對年分別成長26％及18％；其餘事業群則年對年衰退。