蔡力行指出，我們預期2023年全球智慧型手機出貨量將進一步下滑至11億支，而全球5G滲透率將持續增加至約55％。由於客戶對於未來需求的看法仍謹慎，我們預期第二季手機營收將與第一季大致持平，並於下半年改善。在這樣的市場環境下，我們持續執行我們的策略,包括擴大高階市場的市占率，並充分將領先市場的4G與5G產品優勢帶給客戶。

因此聯發科預期，第二季營收以美金對台幣匯率1比30.3計算，將在918億至995億之間，與第一季相比，約下降4％至成長4％，與去年同期相比，約減少41％至36％，毛利率將落在45.5％～48.5％。

不過，蔡力行表示，我們了解在需求較差的環境之下，資本市場對於手機晶片價格競爭的疑慮，根據我們的觀察，這類價格競爭主要在入門級手機。如同我們幾個季度前提到。他強調，「逐底競爭（racing to the bottom）」式的價格不是有效的策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率。因此，不論是過去或未來，我們的一貫策略是在市占率、營收及獲利間取得平衡，而非僅專注於價格競爭。