繼去年底在全國總統盃拳擊錦標賽贏得金牌，內農拳擊隊徐澔及田少萱在今年全中運上再次擊敗眾家好手，雙雙奪金，這也是屏東在此次賽會所獲唯二的2面拳擊金牌，另還進帳3銅，並獲高男組團體第六名，創下近年來最佳成績。

獲獎包括高男組92公斤級徐澔金牌、92＋公斤級郝奕程銅牌、80公斤級郭重亨銅牌、67公斤級張晉恩銅牌，高女組70公斤級田少萱金牌。

指導教練傅志群及李勝華表示，為了備戰這次全中運，早在寒假就展開計畫性訓練，期間多次前往台體大和中南部各拳擊名校交流，強化實戰經驗，也針對選手不足地方加以改善優化，而訓練成效在全中運也獲得驗證。

徐澔及田少萱在今年全中運上再次擊敗眾家好手，雙雙奪金。(內農提供)

已經考取屏東大學體育系的田少萱說，自己以前國中小時期接觸過不少運動，但因為怕辛苦，所以都不能持之以恆。高一開始練拳擊，因為怕累也怕痛，所以一度想要放棄，但感謝老師和隊友的陪伴與支持，撐過最難熬的時期，很開心在高中生涯最後一場全中運贏得金牌，這也是自己第一面全運會獎牌，意義非凡。

也是全中運首度摘金的徐澔說，自己是高中才開始練拳擊，國中之前是排球選手，因為身高和運動傷害，排球之路發展受限，在爸爸鼓勵下，加入內農拳擊隊。

因為起步晚，所以每天都非常認真努力，非常渴望打出成績，希望用表現讓大家對我刮目相看，證明自己當初的決定是對的。終於在高二獲得個人全中運第一面金牌，但還是不滿足，要更努力讓自己表現更好，讓大家看到徐澔2.0升級版，請各位拭目以待。