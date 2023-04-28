烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）投書美國媒體，呼籲北約正式接受烏克蘭成為成員。他表示烏克蘭已經做好加入北約的準備，並希望北約提供正式的加入時間表。他指出，加入北約是烏克蘭實現歐洲安全的最佳途徑，因為北約的存在就是為了抵禦俄羅斯，烏克蘭一直在推進軍事和政治改革，以滿足北約成員資格要求，北約應該將烏克蘭加入計畫列入其議程，提供正式的加入時間表。

據美國國際政治專門媒體《外交》（Foreign Affair）25日報導，庫列巴強調，烏克蘭也在國際安全事務中扮演了積極的角色，包括在聯合國維和任務中的參與。Kuleba強調，烏克蘭面臨來自俄羅斯的持續威脅，加入北約可以為烏克蘭提供更好的安全保障。他表示，北約應該明確的為烏克蘭加入北約計畫列入議程，以確保該地區的安全和穩定。

庫列巴表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭不僅是對烏克蘭的殺戮和領土的掠奪，更是企圖破壞1945年後歐洲安全秩序的基礎。他指出，烏克蘭不是自願加入戰爭，但它必須與其西方夥伴一起結束這場戰爭，並取得公正的勝利，以確保未來幾代人的和平和穩定。他認為，現在是時候將烏克蘭納入北約，讓普丁明白他已經失敗，並迫使他適度減緩野心。

"We are ready to discuss any peace plan that does not lead to a freeze of the conflict or to Ukraine surrendering territories to Russia," head of the Ukrainian Foreign Ministry Kuleba said in an interview with CNN. pic.twitter.com/NoDfjc0qAn — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 26, 2023

他肯定北約批准芬蘭成為成員，這是歐洲安全方面的重大轉變。烏克蘭在北約的加入是這一轉變的重要一環。作者指出，北約的實力來自成員國家的政治意願，而在承認烏克蘭成為成員方面，北約的成員國家政治意願一直存在疏漏。在北約2008年的布加勒斯特峰會上，成員國家同意將烏克蘭納入北約，但卻花了更多的時間向俄羅斯發出訊號說這不會發生（至少在可預見的未來）。

這表明，對於納入烏克蘭成為北約成員的具體措施，北約成員國家的政治意願一直缺乏清晰的定義和行動。這篇文章還論述了一些北約成員國家對烏克蘭加入北約的反對意見，包括加入北約可能會激怒俄羅斯等觀點。

庫列巴認為這些觀點早已被事實證明是錯誤的，烏克蘭在加入北約之前並沒有任何針對俄羅斯的野心，但俄羅斯依然在2014年非法佔領了克里米亞。此外，文章還引用了相關調查報告顯示，烏克蘭加入北約得到了國際社會和北約成員國家的支持，這包括了大多數烏克蘭公民和歐盟市民的支持。