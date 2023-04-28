台積電到高雄進度備受矚目，而培育更多優秀半導體人才其實也相當重要，勞動部高屏澎東分署與國立成功大學合作設立「半導體產業人才培訓據點」，地點就選在位於亞洲新灣區的85大樓中，期許透過產官學三方的合作模式，成為高屏澎東地區半導體職業訓練聚落，6月起將陸續開辦職前及在職訓練課程。

「半導體產業人才培訓據點」就坐落在位於亞洲新灣區的85大樓中，今日正式啟用，透過產官學三方的合作，由政府挹注相關資源，結合頂尖大學專業的教學及研究與企業實務的經驗，提供半導體產業人才的職業訓練。此次由成功大學智慧半導體及永續學院針對現今半導體未來趨勢與產業相關知識，規畫了深入淺出的課程，期望能讓學員具備半導體產業的知識技能，成為半導體專業人才。

勞動部高屏澎東分署與國立成功大學合作設立「半導體產業人才培訓據點」。（洪靖宜攝）

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，台灣半導體產業在全球產業鏈中扮演關鍵角色，而人才培育是維持半導體產業優勢的要素，過去人才培育如以採取招標方式，深化效果不佳，應該資源集中對焦，就是「半導體產業人才培訓據點」宗旨，希望能創造機會給有心投入半導體領域人才，提升競爭性。

「半導體產業人才培訓據點」規畫職前及在職訓練課程班次，預計從6月起陸續開班，並與日月光、強茂、華邦、國巨、穩懋等多家知名大廠合作，增加結訓學員就業機會，期望透過產官學三方合作的模式，共同培育南部半導體人才。15歲以上失、待業民眾、應屆畢業生等想進入半導體產業或在職進修的民眾踴躍報名，課程補助80％至100％訓練費用，詳情可上「台灣就業通」查詢或洽成功大學半導體學院。