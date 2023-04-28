星宇航空董事長張國煒日前隔海砲轟台灣機場建設緩慢、桃機第三航廈竟打算「一航廈一聯盟」罷占資源、台灣觀光落後新加坡等。交通部長王國材今（28）日回應，已經跟張國煒講過第三航廈主要規畫為轉機，因此3個國籍航空都可能在第三航廈；他也表示台灣好山好水，觀光資源完全不輸新加坡，還贏很多。

王國材表示，第三航廈建成之後每年有8200萬人次客運量，比現在多了非常多。雖然的確有航空公司希望「一聯盟一航廈」，但交通部還是從整個桃園機場使用量最大化當做基準，期待最大是桃園機場轉機，目前別的地方到桃園機場轉機僅占6％，希望未來可以到15％以上。像北美直飛到桃園機場，再由桃園機場用區域航線到東南亞或日本，這是目前量最大且最有收益的部分，未來國內三家航空公司飛北美、東南亞、東北亞都放在第三航廈，讓全世界航空公司覺得第三航廈是一個很大的轉機點，目前溝通還算順利 。

王國材說，張國煒之前就找過他，他也已經表明過此事，只是張國煒好像又把以前的事情想起來，「（今天早上受訪）我只是在提醒他，我沒有生氣；他很愛講話，我也不太在意。」

至於張國煒批評台灣觀光落後新加坡，王國材說，台灣觀光過去3年受疫情影響，但是政府和民間都非常努力，張國煒可能沒有看到。王國材還說，說實在新加坡是一個城市國家，要比觀光資源，台灣好山好水，完全不輸新加坡，還贏滿多的，「絕對是贏過新加坡。」