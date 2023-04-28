有棋牌社以合法掩護非法卻經營百家樂職業賭場，並以提供出國旅遊機票和提供美食招攬旅客，隱身在桃園市桃園區中正路高級商辦內，警方日前攻堅，順利查獲10名工作人員及53名賭客，並查扣賭具、電腦主機送辦。

警方表示，日前執行清源2.0專案時接獲情資，某棋牌社以合法掩護非法，實際經營百家樂職業賭場，並以提供出國旅遊及場內提供異國美食為噱頭，藉此招攬賭客，該賭場隱身在桃園區中正路某高級商辦大樓內，由專人把風層層控管電梯，過濾進出人員規避查緝或臨檢，警方組成專案小組進行監控蒐證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組長期埋伏蒐證，掌握該賭場經營模式，待時機成熟持桃園地方法院核發之搜索票，偕同保安警察大隊特殊警力強勢破門攻堅，當場查獲工作人員10名及賭客53名到案。現場查扣賭具一批及電腦主機等相關物證，全案依法移偵辦。

桃園市長張善政到桃園警察分局，頒獎鼓勵破獲百家樂職業賭場的辛勞員警，張善政致詞時，表示桃園的發展不容老鼠屎破壞，透過對治安危害源的不斷打擊，讓投機份子無處藏身，而在桃園消聲匿跡，對桃警團隊點點滴滴的付出，表達肯定及鼓勵。

警察局局長吳坤旭表示，本次行動「檢警聯合展現決心」，對於此等利用投機方式掩護非法，並以招待噱頭吸引民眾涉賭之場所，警方將列為頭號掃蕩目標，運用科技偵查手段清查，透過持續深入轄區查訪，鎖定轄區內潛藏的「治安危害源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。