外埔區大馬路逢雨必淹以及馬鳴國小外道路排水系統紊亂，立法院副院長蔡其昌28日會勘。（陳淑娥攝）

近年來因極端氣候變遷經常造成短時強降雨，各地圳路溝渠皆因宣洩不及而造成淹水情形，外埔區大馬路也面臨逢雨必淹的問題，立法院副院長蔡其昌28日會勘。農水署指出，溝渠加寬需先鑑界土地，若涉及民眾土地須先協調，相關作業會陸續辦理，期盼早日解決淹水之苦。

蔡其昌今日邀集市議員施志昌、內政部營建署、交通部公路總局、農委會農田水利署、農水署台中管理處、外埔區公所及馬鳴里與中山里辦公處，舉辦會勘共同商討灌溉及排水兼顧解決方案，以解決常年淹水問題。此外，也前往馬鳴國小前會勘東西巷道路年久失修且排水系統紊亂困擾。

蔡其昌表示，外埔中山里主要幹道大馬路的灌溉溝渠逢雨必淹，如何讓灌溉溝的斷面變大，才能解決水太多滿溢問題，也因溝渠加寬變大，因此有安全上考量，未來要適度地做加蓋，讓排水順暢同時也能顧及交通安全。

蔡其昌提到，外埔區連接大馬路東西巷位於馬鳴國小前面這條路，早期因路幅較窄，旁邊就是排水及灌溉溝渠，後續雖拓寬道路，卻沒有重新整理排水系統，所以出現人孔蓋在馬路的中央，導致車輛經過時產生震動及聲響，對於學童上課及居民居住的安寧都非常不好。

蔡其昌說，這次邀集公路總局會勘幫忙，中央對校園周邊道路改善有專案的預算，透過爭取中央預算的支持及市政府提出部份的配合款，一起將外埔區東西巷，困擾居民數十年的安全、噪音、排水問題都徹底的解決。

農水署指出，針對大馬路旁溝渠加寬需先鑑界土地，確認現有溝渠旁是否為農水署所有，若土地所有權為農水署將盡快辦理加寬工作，若涉及民眾土地則須先與土地所有權人協調是否同意使用，相關作業接下來會陸續辦理，期盼早日為民眾解決淹水問題。

公路總局表示，因馬鳴國小位於都市計畫區外，依校園周邊道路改善計畫權責屬公路總局，請學校盡速提出改善計畫書，後續公路總局將會審核相關計畫，也希望地方政府能夠協助配合推動。