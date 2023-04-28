台北市第二選區(士林大同)立委之爭，民進黨將由議員王世堅出戰，面對艱困選區和空戰強將，國民黨也積極尋覓人選，傳「最美發言人」李明璇被視為「美女刺客」。國民黨桃園市議員黃敬平今( 28 日)指出，王世堅個性是吃軟不吃硬，可以派出美女刺客「以柔克剛」來對抗，但也可以長遠考慮，從現在開始培養人選。他還開玩笑稱，可以考慮前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，或是在此區嘗試「藍白合」，由民眾黨議員黃瀞瑩出戰，這兩人對上王世堅都能碰撞出火花和話題。

對於士林大同的人選，藍營民代認為，要找與王世堅市場不一樣的人，否則很難競爭，也許可以考慮由有戰力的女性出戰，且該區一定要找一個在綠營仇恨值低一點的人選才有機會。而李明璇今日也證實，黨部主委黃呂錦茹三顧茅廬想請她出戰，但她沒有正面回答，透露可能最終落腳中南部。

學姊黃瀞瑩高票當選北市議員。（資料照片）

黃敬平今日在《大新聞大報卦》節目中表示，要是國民黨徵召韓國瑜的女兒韓冰，恐怕讓王世堅不知道要怎麼面對，如果韓冰有意願的話，以她的知名度跟親和力，也會是非常可怕、能量和爆發力都會很高的一支奇兵。黃敬平也馬上解釋，當然都只是想像啦、都是理想。

高雄前市長韓國瑜（中）與夫人李佳芬（右）、大女兒韓冰（左）。（資料照，陳信翰攝）

黃敬平也指出，如果國民黨真的挑不出戰將，也可以把士林大同當作藍白合作的地方，如果藍營不派人，民進黨在士林北投也有高票當選議員的「學姊」黃瀞瑩，由學姊對上王世堅也是一個話題。他強調，這當然是民眾黨的家務事、要看民眾黨自己怎麼想，但如果有意願團結在野聯盟、非綠陣營，藍、白就可以藉機把立委、總統一起討論怎麼合作，那首先就是會想到有支持度的黃瀞瑩。

黃敬平認為，能對抗王世堅的關鍵不在於性別或是顏值，而是王世堅的個性上「吃軟不吃硬」，會跟對手硬槓，而且還是金句連發、句句都是標題，所以由女性以溫柔、溫和的力量，來對上王世堅也算是以柔克剛，會讓選戰擦出不一樣的火花。

黃敬平表示，2024年國民黨為了短期作戰，勢必要派出強力人選對抗王世堅，但如果看到 2028，就算這次落敗，好好扎根、再深耕4年也不是壞事，黨中央不一定要想著這次選舉來徵召，把目光放遠，選出一個接下來幾年能夠好好栽培、在地耕耘的人選。