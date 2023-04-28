台北市士林大同區立委選戰，民進黨日前經過初選機制後，由台北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉。不過國民黨方面人選則未決定，近日傳出國民黨發言人李明璇可能被徵召參選該區立委，引發各界議論。對此北市黨部主委黃呂錦茹28日接受媒體訪問時，證實的確有徵詢李明璇的意見，並且也向秘書長黃健庭推薦，目前就等待黨中央與李明璇本人的決定。

黃呂錦茹在接受記者訪問時，表示李明璇是很優秀的年輕人，當時內部討論也是預期若對上王世堅將會是「美女與野獸」的戲碼，在議題戰熱度及選戰策略的運作上，國民黨在士林大同區是有機會翻轉藍綠的，也讓台北市民能夠有一個比較輕鬆的選舉。

而由於士林大同區提名，被北市黨部規劃於第三階段，也就是5月15日才開放黨內有意參選的人登記，「這區提名不急，因為一出手就要是必勝的牌，會多做規劃。」黃呂錦茹說，在王世堅確定被民進黨提名後，滿多人向她推薦李明璇是適合的人選，她也數次接觸李，對方則表示看黨中央的決定。

黃呂錦茹透露，由於李明璇出身高雄，黨中央也在思考是否要讓她去高雄參選，因此還在討論階段。黃呂錦茹說，雖然她很希望李能在台北市替藍營發聲，不過如果最後無法提名李明璇，市黨部仍有另一名條件也相當好的人選，就看黨中央跟李明璇兩方最後考慮的決定，而自己也會一面繼續擬定選戰策略。