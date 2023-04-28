苗栗縣政府秘書長陳斌山28日代表縣長鍾東錦接見表揚獲獎選手、隊伍及教練。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府秘書長陳斌山28日代表縣長鍾東錦接見表揚獲獎選手、隊伍及教練。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年度全國原住民族運動會，日前在台北圓滿落幕，苗栗縣代表隊取得3金3銀6銅佳績，28日上午苗栗縣政府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦，在縣府第一辦公大樓接見獲獎選手、隊伍及教練，頒贈獎勵金共計20萬7500元整，其中泰安鄉梅園村好手高子昊勇奪金牌，陳斌山期望選手再接再勵，為苗栗爭光。

苗栗縣代表隊本次戰績在個人賽部分，角力項目青少年男子組希羅式第五級由高子昊奪下金牌、公開女子組自由式第三級由鄭妤萱奪下銀牌、青少年女子組自由式第七級由陳恩芯奪下銀牌、公開男子組希羅式第一級鍾書煒奪下銅牌、青少年女子組自由式第五級由羅郁欣奪下銅牌、青少年男子組自由式第一級缶鼐．卡瓦斯奪下銅牌。

柔道項目中，青少年男子組第五級由賴靖熙奪下金牌、公開女子組第三級由陳恩汝奪下銅牌、青少年男子組第三級由缶鼐．卡瓦斯奪下銅牌、青少年男子組第四級由彭允承奪下銅牌，傳統射箭項目則由李雅馨在公開女子組個人對抗賽奪下銀牌，團體賽部分則是在傳統摔角青少年男子組奪下金牌及獎座1座。

秘書長陳斌山代表鍾東錦縣長接見獲獎選手及隊伍，聽取選手參賽及獲獎心得，感謝並表揚選手全力以赴為苗栗縣爭取榮譽，嘉勉選手在未來的選手生涯中，更上一層樓，繼續為苗栗發光發熱。

縣府原民中心主任蔣意雄表示，這次賽事親自觀看選手比賽過程，一起和選手感受勝利的喜悅及敗北的苦澀，不論成績好壞，都要感謝168位參賽的隊職員，期盼下屆賽事，苗栗代表隊同樣能奮力競技，繼續為苗栗縣締造佳績。