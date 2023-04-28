「青海衛視」微信公眾號消息，青海省委書記陳剛28日主持召開省委常委會會議，傳達中共中央紀委國家監委關於青海省府祕書長以降一眾6名廳官嚴重違反中共八項規定精神問題的通報。常委會一致堅決擁護中共中央、中央紀委國家監委決定，把深化從嚴治黨、從嚴治吏作為深入開展青海實踐載體，堅決紮實開展「以案促改」專項教育整治。

會議指出，中紀監委提級審查調查並指導青海省紀委監委，嚴肅查處並公開通報青海6名領導幹部在參加全省黨政主要領導幹部學習貫徹中共二十大精神培訓班期間，嚴重違反中央八項規定精神問題，充分彰顯堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的堅定決心，馳而不息正風肅紀反腐、鍥而不捨落實中央八項規定精神的鮮明態度。要認真學習領會，堅決貫徹落實。

會議強調，青海6名領導幹部嚴重違反中央八項規定精神問題，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型，性質十分嚴重，影響極其惡劣。要深刻認識中央八項規定精神是長期有效的鐵規矩、硬槓槓，深刻認識加強對「一把手」監督的重要性、必要性，以優良黨風引領社風民風。

會議要求，青海省委已針對這起典型案例，對標中共中央要求，堅持問題導向，對貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神的若干措施，作了修訂，凸出從嚴從實，從制度層面堅決落實中央八項規定精神。

省委已制定以案促改專項教育整治方案，深化制度建設等方面作出系統安排部署，抓住普遍發生、反復出現的問題深化整治，狠刹吃喝歪風。從嚴治黨、從嚴治吏，各級黨組織要扛牢管黨治黨政治責任，完善考核和問責機制，壓實主體責任。要加強對一把手的監督，落實加強對一把手和領導班子監督的意見，推動一把手嚴守法紀紅線，加強日常監督和專項治理，切實增強對一把手和領導班子監督實效，發現問題及時查處，以零容忍態度推動作風建設全面從嚴、一嚴到底。