而前十強中（統計至4月26日），規模最大為中信高評級公司債(00772B)，基金規模達911.02億元；近五日成交量(張)最高為元大美債20年(00679B)交易張數為19933.8張。

高利率環境已為全球經濟展望蒙上一層陰影，近期市場資金不斷湧入美國公債與投資等級債，同時，受惠債券在升息尾聲具有一定的投資價值，台灣也掀起一波申購熱潮。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，目前經濟展望仍較不樂觀，擁有較高評級的長天期美國公債與公司債較能達避險的效果，入手債券ETF也能達風險分散的效果。

擁有一籃子全球產業龍頭債的中信高評級公司債（00772B）已突破900億元，也是全亞洲最大的高評級債券ETF。根據CMoney統計，截至4月26日，00772B是台灣首檔規模突破900億元的債券ETF，今年以來增加幅度更逼近四成，除此，近五日平均成交量維持在1.4萬張，吸引力相對十足，也再次驗證00772B受到投資人青睞。

以中信投信旗下2檔前10張ETF而言，中信高評級公司債（00772B）或中信優先金融債（00773B），兩檔都是全台唯二「月月配」的債券ETF，投資人在高利率環境下，每月都有息可收，存債能存得更有感。

整體而言，張勝原指出，儘管債券在2023年機會偏多，但經濟風險仍偏高，投資人在布局債券上，仍需選擇較高評級的債券，長天期美國公債或是投資等級公司債，抵禦風險能力相對佳，同時受惠於高利率環境，投資人也能搶較高息收，在降息後也有望賺價差，存債要存好債，才能存得有感又安全。