有別於其他球場上方的記分板與轉播螢幕是四方形，快艇隊主場採用圓形轉播牆，讓全場觀眾能無死角接收比賽資訊。（陳祐誠攝）

Intuit Dome球場規劃70間套房式包廂，包下最貴的場邊第一排包廂，1個賽季要價200萬元美金。（陳祐誠攝）

星宇航空開航美國洛杉磯航線，同時與當地的MLB道奇隊、NBA快艇隊成為合作夥伴，藉由當地2支人氣球隊獲得民眾關注，6月起也將在航班上提供聯名備品。快艇隊興建中的全新球場可容納1.8萬人，並採用許多新科技，完工後會是全NBA最貴的球場，預計於2024年9月落成。

快艇隊自1984年遷至洛杉磯以來，一直與湖人隊共用Crypto.com Arena球場，新老闆Steve Ballmer接管球團後，積極為球團尋找新球場，選定洛杉磯南邊興建新球場Intuit Dome，並於2021年動工，預計2024年9月落成。

快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg向台灣媒體介紹Intuit Dome球場，他無法透露興建球場的金額，因為預算一直在追加，落成後將是全NBA最貴的球場。

Intuit Dome可容納1.8萬名觀眾，其中5000個座位屬於視野最佳的搖滾區，每個座位都有手機座充，且有互動式按鈕可參與場上活動。球場屋頂布滿太陽能板，發電自給自足，可供應整個球場使用。

有別於其他球場上方的記分板與轉播螢幕是四方形，快艇隊主場採用圓形轉播牆，讓全場觀眾能無死角接收比賽資訊。為讓觀眾不要錯過任何精彩瞬間，球場規劃許多廁所，購買飲料、食物也不用排隊結帳，而是採用生物辨識，最後離場才一次買單。

Intuit Dome球場也規劃70間套房式包廂，包下最貴的場邊第一排包廂，1個賽季要價200萬元美金，包廂可容納11名觀眾，在最近距離觀賞比賽。其餘的包廂，每個賽季要價45萬至100萬美金不等，星宇航空身為贊助廠商，賽季也有一定次數的使用權，公司目前還未透露包廂該如何回饋給旅客使用。

星宇航空表示，6月1日起，台北－洛杉磯航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，使旅客可以在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍。