韓國三大影視獎的「百想藝術大賞」今（28日）登場，現場星光熠熠，稍早紅毯上許多女星爭奇鬥艷，才剛奪下青龍獎影后的湯唯，本次也入圍電影部門最佳女主角，她以一襲簡約禮服現身，卻遭酸民譏笑太樸素；不過，有網友發現僅有湯唯從還沒下車就開始拍，看出她在韓國人氣非同小可。

湯唯今年靠著《分手的決心》打進韓國電影市場，對百想藝術大賞也是相當重視，更是特地飛到韓國出席典禮，看出她對這個獎有多上心；湯唯頂著女人味爛漫長髮，身穿一襲黑綠色拼接禮服，整個人看起來優雅有氣質，十足展現她的個人特色。

湯唯在百想藝術大賞紅毯穿搭，遭不少酸民質疑太樸素。（圖／截自TikTok）

沒想到有部分收看紅毯直播的網友卻質疑湯唯穿得太樸素，不符合「影后」形象，但馬上有粉絲點出湯唯才是地位最不同的，所有明星在星光大道上都是從走上紅毯開始拍攝，只有湯唯還沒下車鏡頭就已經在等她，湯唯一下車更是氣場全開，認證她在韓國已經是最頂流女星之一，且一舉一動都美到令人窒息。

湯唯今年以《分手的決心》入圍第59屆百想藝術大賞電影部門最佳女主角，競爭對手個個來頭不小，包括全道嬿、裴斗娜、廉晶雅和梁末福，而湯唯已在青龍獎封后，大鐘獎則已被廉晶雅拿下，她是否能拿下韓國三大影視獎最後一個影后，備受矚目。