長榮航空宣布與合作長達6年的美國職棒（MLB）洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，長榮航空直營旅行社長汎假期以「美國職棒台灣日」為主軸打造「美西經典賽9日」行程，棒球迷可在內野區為選手吶喊喝采，並入住賭城拉斯維加斯四星級飯店2晚，5月21日出發，限量20名。

5月「美國職棒台灣日」由長榮航空贊助，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」也受邀出席。長汎假期「美西經典賽9日」行程搭配長榮航空洛杉磯早班機，內容包含5月24日「天使隊」於主場對上「紅襪隊」，有機會一睹二刀流選手大谷翔平場上英姿；5月27日在奧克蘭球場觀看衛冕軍「太空人隊」與美聯元老球隊之一「運動家隊」對決；此外還有內華達山優勝美地國家公園、大峽谷西峽谷天空步道、名牌精品Barstow Outlet，入住賭城拉斯維加斯2晚。

另長汎假期7、8月將推出「前進北海道野球觀賞賽5日」由日本棒球達人帶路，前往台灣旅日球員王柏融所在的火腿鬥士隊全新主場ES CON FIELD HOKKAIDO觀賞日本職棒賽事。該座複合式球場是今年3月全新開幕，是日本第一座開合式屋頂的球場，看台區結合多個露台，提供不一樣的觀賽體驗。