韓國指標性影視年度盛事第59屆百想藝術大賞，今（28日）盛大舉行，不僅入圍名單競爭是「歷代級激烈」，頒獎嘉賓也是星光熠熠，而話題夯劇《黑暗榮耀》入圍9項大獎，其中女主角宋慧喬有望抱走演藝生涯第一座百想視后，讓粉絲相當期待，而她也以一襲飄逸禮服走上紅毯，展現女神氣場。

宋慧喬以一襲裸膚色禮服走上百想紅毯，上身薄紗設計，加上深V剪裁小露酥胸，配上一頭飄逸長捲髮，整個人氣質出眾、仙氣十足，女神氣場全開，整個人散發自信美，41歲狀態一點都不輸年輕偶像。

《黑暗榮耀》演員紅毯爭豔。（圖／翻攝自OSEN）

而憑著演活霸凌五人幫之一的「朴涎鎮」林知衍（林智妍），則一改惡女形象，改走清新風，低胸設計讓她小露性感，相當迷人；另外，也是霸凌五人幫之一的「李蓑羅」金赫拉，在劇中飾演毒癮畫家，將角色的荒誕和瘋癲詮釋的相當精采，讓她人氣攀升，這次頂著金色短髮走上紅毯，一襲黑色貼身禮服，不僅兩邊腰間大開洞，下身側邊開高衩，一雙長腿相當吸睛，相當霸氣。

宋慧喬這次以《黑暗榮耀》入圍百想藝術大賞電視部門「女子最優秀演技賞」，將和《非常律師禹英禑》朴恩斌、《王后傘下》金憓秀、《我的出走日記》金智媛、《安娜》裴秀智競爭，堪稱死亡之組，這也是她時隔6年再爭視后，有望奪下演藝生涯第一座百想視后。