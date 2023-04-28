展望 2023 年，健談表示，疫情期間積極布建包括品牌行銷、產品擴增、通路拓展以及深化APP 智能服務建置等業務。近期更積極與歐洲膠原蛋白原料大廠，深討膠原蛋白最新小分子胜肽研發技術與臨床醫學應用等合作計畫，以期在產品多元化及服務價值化雙引擎驅動下，快速帶動有效會員數、產品顧客回購率分別從目前數萬人、30％進一步拉高。

健談原名食在舒活，成立2012年，萌芽於母嬰膳食後聚焦在女性婦科保健，目前旗下有兩大品牌，包括以健康選品為主的「食在舒活」， 致力推廣新世代月子膳食、健康飲食產品；以婦科保健為主的「優德莎莉」。

健談指出，「優德莎莉」聚焦布局於女性健康生活所需的各項保健產品，包括日常營養補充的滴雞精及維生素系列、產後調養類的惜妳飲系列、消化道保健類的保衛君以及益生菌、美顏類的膠原飲，以及經期調理類的月月美生理飲。通路布局涵蓋全台包括大樹藥局、丁丁連鎖藥妝、啄木鳥藥局、日藥本舖及松本清等總計40個共700家實體醫藥通路店鋪蓋，也於優德莎莉官方網站、食在舒活官方網站、MOMO購物網、蝦皮購物等電商平台上架銷售，10年來已累積高達數萬有效會員。將持續憑藉衛教資訊、專業諮詢、精準保健規劃與體感產品四大核心競爭力，堆高台灣市場佔有率。