國泰證期協理簡伯儀分析，美國經濟分析局（BEA）公布今年第一季經濟，按年率計算季增1.1％，成長率遠低於去年第四季終值的增長2.6％，以及市場預期增加2％。報告指出美國通膨問題依然相當棘手。聯準會（Fed）偏好的通膨指標－個人消費者支出（PCE）物價指數在第一季增加4.2％，高出市場預測的3.7％。

扣除波動性較大的食品與能源項目後，核心PCE更升高到4.9％，也超出預期的4.7％，美國第一季經濟成長明顯減速，美國經濟不佳，台灣亦同。

國發會景氣報告指出，受全球終端需求疲弱影響，3月景氣呈現連續第五個月藍燈，綜合股價指數、海關出口、工業生產等9項指標表現弱勢，多數指標持續走疲，景氣綜合判斷分數只有11分，比最低分9分只多2分，對應的依舊是代表低迷的藍燈，這是自去年11月以來所亮的第五顆藍燈，展望未來，要審慎保守看待，預期可能第三季才有機會脫離藍燈。

4月指數下跌288點，終結連續上個月上漲走勢，月量價呈現價跌量縮，量價呈現漲多回檔走勢，周線連續第二周下跌，周K線留下長下影線，不過，整體周線技術指標出現高檔轉弱；日線連續3天反彈，指數仍無法越過4月25日高點15,639點，由於當日指數出現帶量長黑，指數反彈3天若無法克服，加上上檔仍有月線反壓，短線暫以反彈視之，弱勢股應減碼應對。