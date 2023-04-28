正當英國緊鑼密鼓籌備查爾斯三世的加冕典禮，已經脫離王室的前王妃梅根（Meghan Markle）此時拋出震撼彈，宣布與美國知名經紀公司WME（William Morris Endeavor）簽約，正式重返演藝圈，未來她將與巨石強森（Dwayne Johnson）、小威廉斯（Serena Williams）的王牌經紀人Jill Smoller一起工作，擴展事業版圖，令粉絲相當期待。

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq — WME (@WME) April 27, 2023

英國《每日郵報》報導，曾是好萊塢演員的梅根「脫英」3年，和王室爭議不斷，但似乎不妨礙她回歸藝人身分。WME公司透過推文表示，未來將「全方位」建立梅根的演藝事業，「包括電影、電視製作，品牌合作等等」，暗示她未來的發展重點不限於演戲，可能會參與影視製作。

梅根2022年為《綜藝》（Variety）雜誌拍攝封面照時，說過她不會考慮重拾演員身分，對於製片倒是展露極大興趣，「我和丈夫看待事物的方式，很大一部分是透過我們的愛情故事，我想這就是引起全球共鳴之處，尤其是我們的婚禮。大家都喜歡愛情，我也不例外。」因此外界紛紛猜測，擔任導演工作可能是梅根的下一步。

梅根和哈利王子透過他們成立的Archewell慈善基金會，已經製作了兩部紀錄片，其一是《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan），另一部是《天生領袖》（Live to Lead），講述已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的故事。未來WME公司也將代理Archewell的授權作品。