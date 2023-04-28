正當英國緊鑼密鼓籌備查爾斯三世的加冕典禮，已經脫離王室的前王妃梅根（Meghan Markle）此時拋出震撼彈，宣布與美國知名經紀公司WME（William Morris Endeavor）簽約，正式重返演藝圈，未來她將與巨石強森（Dwayne Johnson）、小威廉斯（Serena Williams）的王牌經紀人Jill Smoller一起工作，擴展事業版圖，令粉絲相當期待。
英國《每日郵報》報導，曾是好萊塢演員的梅根「脫英」3年，和王室爭議不斷，但似乎不妨礙她回歸藝人身分。WME公司透過推文表示，未來將「全方位」建立梅根的演藝事業，「包括電影、電視製作，品牌合作等等」，暗示她未來的發展重點不限於演戲，可能會參與影視製作。
梅根2022年為《綜藝》（Variety）雜誌拍攝封面照時，說過她不會考慮重拾演員身分，對於製片倒是展露極大興趣，「我和丈夫看待事物的方式，很大一部分是透過我們的愛情故事，我想這就是引起全球共鳴之處，尤其是我們的婚禮。大家都喜歡愛情，我也不例外。」因此外界紛紛猜測，擔任導演工作可能是梅根的下一步。
梅根和哈利王子透過他們成立的Archewell慈善基金會，已經製作了兩部紀錄片，其一是《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan），另一部是《天生領袖》（Live to Lead），講述已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的故事。未來WME公司也將代理Archewell的授權作品。
文章來源：Meghan hits the big league! Duchess of Sussex signs with Hollywood power agency WME, whose other clients include Dwayne 'The Rock' Johnson and her friend Serena Williams
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