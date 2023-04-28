有些人做事情喜歡憑著感覺走，然而沒有經過再三思考的結果，往往讓人懊悔莫及，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖既冷漠又理性，做事情總是一再斟酌，從來不會衝動行事，就怕事情搞砸。

▍生肖雞

生肖屬雞的人對生活的態度比較嚴謹，也因為待人處事太過嚴肅，所以讓人不敢輕易接近，不過熟識他們的人都知道，屬雞者只是個性較害羞而已。除此之外，他們很少衝動行事，下任何決定之前會斟酌再三，並且提前計畫，不喜歡憑著感覺走。

▍生肖狗

生肖屬狗的人個性內向、冷漠，與人相處時讓人感覺很有距離、不好親近，但其實深入了解他們後就會發現，他們相當理性，很少會衝動行事，無論做什麼都會設定目標，也因為如此，經常能夠事半功倍的取得想要達成的目標。

▍生肖豬

生肖屬豬的人個性溫和，但比較自我，也十分注重隱私，所以在日常生活中很少聽取別人的意見和建議。此外，他們做事相當理性，從來不會衝動行事，在做任何決定之前都會全盤考量，也因為態度嚴謹，所以很容易憑藉自身努力，在事業上取得理想成績。