金佐融用心照顧紅玉甜桃，分享豐收的喜悅。（廖志晃攝）

信義鄉濁水溪流域，絕佳的氣候、土壤條件，孕育品質優良的紅玉甜桃，香甜好滋味，鮮食軟硬皆宜，吸引內行人搶購，產量供不應求，目前正是蜜桃成熟時，預估採收期可延續到5月中旬，正是品嚐好時機。

信義鄉公所農業觀光課長王國慶表示，濁水溪沿線的地利、潭南、人和及雙龍部落，適合栽種紅玉甜桃，因為主要是布農族人聚落，因此又被稱為布農甜桃，目前栽種面積已有20多公頃，成為濁水溪流域新興經濟作物，因此公所輔導成立產銷班，幫助農民行銷，消費者如果要採購甜桃，可與公所農觀課聯繫，再協調產銷班出貨。

在地利村栽培甜桃的金佐融，本身是信義鄉農會的職員，負責推廣業務；由於他的父親遽然蒙主恩召，因此接下照顧果園的任務，幸好他的伯伯、叔叔都是種桃達人，提供甜桃果園管理技術指導，他再利用假日及下班時間到果園工作，雖然過程很累，但是看到甜桃逐漸成熟，就像看著小孩長大，讓他充滿成就感。

金佐融表示，地利村海拔高度在400到500公尺之間，氣候剛好適合栽種紅玉甜桃，不過，卻經常有山豬、獼猴入侵搶摘果實，因此還在果園周邊加裝電網圍籬；今年初久旱不雨，讓他很擔心甜桃長不大，只能逐棵澆灌山泉水，幸好後來春雨降落滋潤大地，讓甜桃果實頭好壯壯。

金佐融指出，品嚐紅玉甜桃軟硬皆宜，有人喜歡脆口的感覺，也有人偏愛軟糯的口感，農民都會採收約7、8分熟的甜桃，喜愛爽脆口感的消費者可以採購即食，放置2、3天就變得軟嫩多汁。