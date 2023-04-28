行政院前院長、新世代金融基金董事長陳冲今日表示，馬來西亞總理安華提出AMF(亞洲貨幣基金)擺明是向美國主導的IMF(國際貨幣基金)叫陣，IMF也即將要屆滿70歲，安華是嗅到去美元的趨勢藉機成立亞元貨幣集團(Currency bloc)？還是順勢去美國化淡化IMF的影響。

台灣過去30年經歷3次金融危機，即1995年本土金融風暴、1997年亞洲金融危機、以及2008年的金融海嘯，其他國家最終可以尋求IMF奧援，作為最後手段，例如韓國在1997年儘管舉國對IMF苛刻條件感到屈辱，國民甚至捐出220噸黃金，但是畢竟手中握有IMF的583億美元金援，處理比較有恃無恐。

反觀台灣孤立無援，甚至早年日本等亞洲國家私下討論AMF的可能性，還把台灣蒙在鼓裡，有人心中不免納悶，為何台灣非IMF的會員。

其實1944年中華民國是IMF創始會員國，分攤資本5.5億美元，直到1980年退出，就未曾參與IMF運作。去年IMF基於疫情及經濟情勢考慮，決定增發6500億美元的特別提款權(SDR)給會員國，SDR素有紙黃金之稱，可用於緊急流動性的需求是一注活水，陳冲提及「獨立不應該孤立，台灣對6500億(美元)的冷漠」，但不知道當局者是否可以了然。

馬來西亞提出AMF構想，也許看到地緣政治、地緣經濟的分合，但也表示亞洲國家長期對IMF及美元主導的一種反彈。但是不論如何，在動盪時期的現階段，IMF畢竟仍是安定力量，明年IMF七十大壽，政府是否考慮組個祝壽團來加強關係，也讓人才有練兵機會。

陳冲表示，風雨欲來的世界金融局勢，金融巨鱷虎視眈眈，不禁為台灣捏把冷汗。