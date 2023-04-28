桃園市社會局4月初發公文通知各區老人會，老人會的活動與重陽補助，將取消補助60至64歲會員，僅補助65歲以上者，引起各區老人會反彈，補助縮水恐影響運作。對此，桃園市副市長王明鉅昨邀集老人會代表開會溝通、達成共識，針對老人會補助將維持現狀。

據統計，全桃園目前登記在案共有44個老人會，會員數約6.3萬人，多為65歲以上長者，60至64歲會員約有5000人。而桃園市針對各區老人會補助為每人每年1千元，其中分項辦理，包括文康活動補助700元以及重陽節相關活動補助300元。

市議員徐其萬指出，桃園市民60歲即可加入老人會作法已行之有年，若取消60至64歲會員補助，對老人會運作恐有很大影響，且較年輕的會員，不僅可以擔任幹部要職，還能協助照顧高齡會員，是老人會中重要角色，許多長者都認為不應取消補助。

各區老人會經常舉辦慶生、旅遊或健行等活動，徐其萬說，老人會主要運作是「鼓勵長者走出家門」，交朋友、與他人交流，以大園老人會為例，會員有3至4000人，近期辦理長青歌唱比賽，許多80多歲的阿公、阿嬤們都玩得非常開心，可見其重要性。

社會局說明，4月初公告將更改老人會補助後，陸續接獲民眾反映，補助60至64歲會員作法已有10多年，不應增加三節禮金後，就縮減老人會補助。王明鉅昨日與社會局長陳寶民，邀請桃園44個老人會代表，共約90人緊急召開會議，聽取各老人會意見，經雙方溝通後決議，維持原本的補助要點。

社會局提到，希望老人會多辦理健康促進預防相關活動，市府在敬老、尊老政策上也會多加著墨，至於未來會不會更改補助辦法，目前仍尚待研議。

徐其萬說，老人會是地方長輩重要的心靈寄託，市府接收到民眾心聲後，決定先維持現況，也建議各局處未來要改變政策時，應詳細思考，或與議會、地方團體溝通，暸解民眾需求。

大園老人會長陳瑞昌也認為，大園老人會中60至64歲會員約有300多人，若取消補助，一年就差了30多萬元經費，影響老人會運作。經過提出訴求與溝通後，與市府達成「今年度不變」共識，但也希望此補助能持續下去。