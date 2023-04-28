桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委選舉，民進黨將由現任立委鄭運鵬爭取3連霸，國民黨則是市議員牛煦庭、市議員陳美梅胞弟陳文吉登記參選。先前表態參選的桃園市議員詹江村在臉書發文，貼出稱是民進黨製作的民調，桃園市議員凌濤被列入名單內且大贏鄭運鵬10.4％。凌濤則說，不會配合民進黨政治操作。

該民調今天在Line群組流傳，時間註記4月27日，並留言稱是民進黨製作，詹江村將其發至臉書。該民眾中，鄭運鵬贏詹江村3.9％、牛煦庭8.4％，卻輸給凌濤10.4％。不過詹江村也存疑可靠性以及為何納入凌濤，他也認為「真的是民進黨做的嗎？」

本屆桃園市議員選舉中，凌濤以21987票不僅當選，還是全桃園各選區中最高票。凌濤說，不會配合民進黨的政治操作。凌濤強調，國民黨桃園市第一選區立委初選正在進行中，有許多優秀的黨內人才登記參與，自己雖然設籍在大檜溪，但並沒有登記參與此次初選，十分感謝桃園市民對於凌濤的肯定與支持。

凌濤進一步表示，上任一百天以來，針對代理教師全聘期、通學步道優化、加強改管車夜間噪音執法，以及捷運綠線進度、毛胚屋工程等領域持續努力問政，未來會繼續為桃園區以及接壤的龜山、蘆竹、南崁、內壢、八德等地市民的福祉努力再努力。