本次聯貸資金將用於充實中期營運周轉金、整合金融機構授信額度，以協助公司於台灣、越南等地加強業務佈局，授信銀行團由華南銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參貸銀行包括農業金庫、第一銀行、彰化銀行、台中商銀及高雄銀行。

東碩資訊(3272)創立於民國82年，深耕電腦週邊產品市場三十年，主力產品包括擴充基座(Docking Stations)、電腦周邊及物連網等配件，為眾多國際知名品牌業者之專業ODM廠商。東碩資訊研發中心設立於台北總部，每年均投入相當之研發成本與客戶共同推展新款產品，生產方面，除大陸昆山廠外，108年時響應台商回台政策，於汐止設立新廠，兩廠均通過ISO 9001及ISO14001之國際認證，近期亦評估前往越南設廠，銷售方面則於美國及上海設有據點，並採取主動出擊模式服務海外客戶，立足台灣，放眼全球。東碩資訊之筆記型電腦擴充基座之設計及製造實力領先業界，可提供USB Type-C、Thunderbolt 4.0、高畫質HDMI 等多種不同介面規格之產品，顯見其在不同類型輸出/入介面之優異整合能力。111年受惠於居家工作及筆電輕薄化等趨勢所帶來之需求成長，年度合併營收達到68億元，EPS 4.18元，經營成績亮眼。

華南銀行今年第一季自結稅前淨利57.82億元，較去年同期44.12億元成長13.7億元(或31.0%)，除自身營運成長外，更積極訂定中期業務發展目標與策略，目標5年內要躋身金控旗下銀行獲利排名前三名。今年度截至第一季華銀都更與危老融資餘額分居公股銀行第2及第3名，聯貸主辦銀行(MLA) 市占率14.7%排名第2名，各項企金業務均名列國內銀行前茅，並積極承作永續連結貸款、綠能產業貸款，期發揮金融影響力協助推動淨零政策，攜手產業永續發展。