苗栗縣已步入高齡化社會，為了喚起民眾對長輩罹患失智症初期的重視，苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所規畫從28日開始推出系列活動，帶領長輩重溫採茶製茶嬉遊趣，讓長者動腦、起意、動手、銷售，重啟「有為老化」的生活，以減緩失智症惡化。
頭份市衛生所主任徐春仕表示，因應超高齡社會來臨，醫療水平提升，國人平均壽命提高，如何提升長者健康，必須重視慢性疾病及代謝症候群相關問題，其中失智症是容易被忽視的疾病，通常病程為緩慢進行，因此較難發現，若前期沒有積極採取預防，將會嚴重降低晚年的生活品質。
徐春仕解釋，目前失智症無法治癒，只能透過藥物及非藥物治療來延緩疾病。當長輩記憶被抹去，原本熟悉的日常活動或回家的路，變得困難重重時，此時的醫療介入就太晚了，若在初期出現失智症表徵時就積極介入，就能延緩疾病惡化，提升生活品質。
頭份市衛生所將整合所轄各機關、社區夥伴們共同以失智友善「希望行動＋1」，傳達失智者及其照顧者處境，關注且發揮友善精神，共同營造失智友善安全的社區，呼籲全民一起預防及延緩失智。
這場從28日開始的系列活動將分成3個階段，第1階段安排長輩前往茶園採茶，第2階段安排培火／包裝，第3階段前往頭份市農會或頭份青創基地銷售，目前規劃將銷售120包茶葉，扣除茶葉等成本，銷售所得將均分給予參與此次活動的長者。
衛生所要求報名時，長者要邀請1位家屬或孫子來組成1組，若無人陪同可由衛生所安排1位志工全程陪同，以利活動順利進行，全程參與3場活動更可以體驗豐富的活動內容，希望能吸引3代同堂來參加，凝聚祖孫情感「憶」起走出戶外。
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