苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所安排長輩採茶製茶來減緩失智現象。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所安排長輩採茶製茶來減緩失智現象。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所安排長輩採茶製茶來減緩失智現象。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣已步入高齡化社會，為了喚起民眾對長輩罹患失智症初期的重視，苗栗縣政府衛生局與頭份市衛生所規畫從28日開始推出系列活動，帶領長輩重溫採茶製茶嬉遊趣，讓長者動腦、起意、動手、銷售，重啟「有為老化」的生活，以減緩失智症惡化。

頭份市衛生所主任徐春仕表示，因應超高齡社會來臨，醫療水平提升，國人平均壽命提高，如何提升長者健康，必須重視慢性疾病及代謝症候群相關問題，其中失智症是容易被忽視的疾病，通常病程為緩慢進行，因此較難發現，若前期沒有積極採取預防，將會嚴重降低晚年的生活品質。

徐春仕解釋，目前失智症無法治癒，只能透過藥物及非藥物治療來延緩疾病。當長輩記憶被抹去，原本熟悉的日常活動或回家的路，變得困難重重時，此時的醫療介入就太晚了，若在初期出現失智症表徵時就積極介入，就能延緩疾病惡化，提升生活品質。

頭份市衛生所將整合所轄各機關、社區夥伴們共同以失智友善「希望行動＋1」，傳達失智者及其照顧者處境，關注且發揮友善精神，共同營造失智友善安全的社區，呼籲全民一起預防及延緩失智。

這場從28日開始的系列活動將分成3個階段，第1階段安排長輩前往茶園採茶，第2階段安排培火／包裝，第3階段前往頭份市農會或頭份青創基地銷售，目前規劃將銷售120包茶葉，扣除茶葉等成本，銷售所得將均分給予參與此次活動的長者。

衛生所要求報名時，長者要邀請1位家屬或孫子來組成1組，若無人陪同可由衛生所安排1位志工全程陪同，以利活動順利進行，全程參與3場活動更可以體驗豐富的活動內容，希望能吸引3代同堂來參加，凝聚祖孫情感「憶」起走出戶外。