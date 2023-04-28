（星宇航空董座張國煒28日證實，考慮訂購全貨機，初期規劃5架。圖／邱莉玲）

星宇航空（2646）新布局，跨足全貨機市場有譜，董座張國煒28日證實，考慮訂購全貨機，初期規劃5架只求「有」，希望創造多元收益、平衡營運、分擔風險，看好電商貨等貨量增加。

航空貨運市場在疫前10年不理想，孰料一場疫情，讓貨機變成獲利金雞母，電商市場蓬勃發展，客機停擺少了機腹載貨空間，救了華航、長榮航，但疫後隨著客機重回市場供給量變多，考量到航空貨載體積越來越小，貨源成長有限，都是讓星宇打算初期小規模部署全貨機，搭配客機機腹載貨搶市。

星宇目前確定機隊規劃中，訂購18架A350客機，主要部署北美航線，至少規劃7～8個航點，其中有8架為A350-1000客機；至於歐洲線，因為成本高、競爭強，且有航權問題，星宇將下一階段引進新機的考量，以台灣的地理位置，飛北美航線優勢高於歐洲航線。

張國煒透露，目前星宇表現最佳的是日本航線，每飛一班賺一班，26日啟航的洛杉磯航線表現還可以，希望載客率至少要有七到八成，另與雄獅旅行社合作的關島包機反應佳，決定延長到暑假旺季。