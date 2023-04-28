好市多消費者注意！食藥署今日公布，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒，為國內莓果產品首例。根據統計，這項產品共進口1萬7431.78公斤，目前僅剩367.43公斤，等於超過1.7萬公斤的問題產品恐被吃下肚，流向擴及全台各縣市。食藥署提醒消費者自我監測60天，如出現發燒、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服，甚至黃疸，就應儘速就醫。

食藥署近期接獲美國食藥局通知A肝群聚感染事件，好市多也向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒。食藥署為此啟動後市場查核機制，會同該公司所在地的高雄市政府衛生局前往公司抽樣，5件不同批次產品中，4件檢驗結果為陰性、1件為陽性，陽性產品的有效日期至2023年9月19日止。

南區管理中心副主任蔡佳芬表示，此案為莓果產品首起檢出A肝的案例，該綜合莓每包重1.81公斤，違規產品共進口1萬7431.78公斤，目前僅剩367.43公斤，等於有超過1.7萬公斤已售出。好市多在全台都有據點，問題產品的流向擴及各縣市，因此全台的消費者都要留意。

蔡佳芬提醒民眾，A型肝炎的潛伏期約15～50天，如曾食用問題產品，必須自我監測60天，觀察是否出現發燒、全身倦怠、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服、黃疸等急性A型肝炎症狀。如出現症狀，就需要趕緊就醫，並將飲食史告訴醫師。「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」所有批號都已全數下架，衛生單位將進行銷毀。

依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款規定，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違反前述規定，依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。為避免類似事件重演，食藥署將加強相同產品的查驗，從2～10％的抽驗頻率，加強至20～50％。