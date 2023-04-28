澎湖26日發生一起觀光客與當地民衆行車糾紛，為料一行人卻攔車拖行暴打民眾，引爆澎湖人不滿包圍警局、民宿討公道，而一行人昨（27）日也在警方護送下返台，動手的3人以6萬元交保；其中一名同行女子返台受訪時對鏡頭比「YA」，引發輿論，該名女子今天透過IG限動還原事件經過，指出她比手勢只是單純針對記者，卻引發大眾關注，她深感道歉。

友人圍毆澎湖人引眾怒！比YA女」IG限動道歉，揭比手勢原因。(翻攝臉書爆廢公社二館)

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享疑似比「YA」女子在個人IG帳號限時動態所發的最新回應，解釋關於比手勢的部分，只是「單純針對記者而已」，如果此行為造成社會大眾認為挑釁或囂張的話，深感抱歉。

女子發文澄清，針對有傳聞她「趁亂補一腳」一事，也與事實不符，她強調，事發當下人就跟著進警局，從未離開半步，不可能有收拾行李的動作，「警局也有原始影片可以很完全錄到我未離開摩托車，更遑論有動手打人，以上這澎湖事件都可以跟澎湖警方求證對質」。

【女子聲明全文如下】

各位我是澎湖事件其一女子，關於新聞報導比手勢的部分，當時下飛機一出來記者就追著問，是真的被問到很無奈所以才說：不想回答，至於下一秒比YA部分，只是單純針對記者而已，如果對此行為造成社會大眾認為我挑釁或囂張的話，我深感抱歉。

然而目前在臉書所轉發的冒用我IG，對話內容提到一句「要來去收拾行李了...趁亂補一腳」等語，也與事實不符，澎湖事件事發當下，我人就跟著進警局了，從未離開半步的，所以不可能會有收拾行李這動作，警局也有原始影片可以很完全錄到我未離開摩托車，更遑論有動手打人，以上這澎湖事件都可以跟澎湖警方求證對質，請不要再任意造謠是非；然而這些亂辦帳號來誤導大眾，甚至捏造事實亂造謠的人，並非本人所謂，特此澄清。