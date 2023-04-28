曾錙翎進一步表示，現階段擬定二大策略，全力衝刺業績。首先，透過參與國際各大展會，以及與主要國家當地醫檢界意見領袖(KOL)建立合作關係，加速臨床應用推廣，打造DNlite-IVD103成為檢測腎功能病變的黃金標準。今年3月底於曼谷召開的首屆「DNlite-IVD103全球使用者大會」成功吸引國際關注，而在同期間舉辦2023世界腎臟病大會(WCN)上，更一次發表4篇涵蓋華裔、歐洲人、泰國人、印度人在糖尿病腎病變與腎移植的跨國、跨種族臨床驗證研究論文，讓DNlite-IVD103的應用潛力再次獲得肯定。

其次，聚焦DNlite-IVD103改良版在多國陸續提出上市許可申請。去年下半年公司依據市場回饋進行產品優化，推出DNlite-IVD103改良版本，檢測時間從原本的6小時大幅縮短至3小時，儲存運送條件從攝氏4度與零下20度的不同溫層，優化為同一溫層攝氏4度，進一步節省物流運輸成本，也讓產品更具有價格競爭力與臨床實用性。預計今年上半年將以改良版DNlite-IVD103陸續在沙烏地阿拉伯、泰國、新加坡、印尼、台灣等地提出糖尿病腎病變檢測試劑，以及腎移植監控檢測試劑的上市許可申請。

DNlite-IVD103在已取證的歐盟、馬來西亞等地，透過當地經銷代理逐步完成多國通路布局，目前小量出貨。在尚未取證地區如台灣、日本、美國等則以研究用(RUO)推廣，其中台灣部分在通過TAF ISO17025增項認證後，也開始對外提供檢測服務，今年將陸續貢獻營收。此外，4月初DNlite-IVD103取得台灣衛生福利部外銷專用醫療器材許可證，預期將有助海外市場的推廣與銷售。

展望今年，曾錙翎表示，將加速因疫情遞延的海外商務合作與DNlite-IVD103改良版取證計畫，目前持續與荷蘭私人體系保險公司、北美腎移植照護公司、沙國醫檢中心等保持密切聯繫並洽談合作，在經營團隊全力衝刺業績下，對全年營運抱持審慎樂觀。